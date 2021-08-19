Поляк висловив бажання пограти за інший топ-клуб Європи до того, як йому виповниться 35, інформує Sky Sports.

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Баварія не має наміру відпускати свою головну зірку менше, ніж за 100 млн фунтів, а сам Лєвандовскі не хоче псувати відносини з клубом. Журналіст Bild Тобі Альтшеффль у своєму твіттері зазначив, що перехід точно не відбудеться цього літа, проте може стати трансферною бомбою по завершенні сезону 2021/22.

До слова, Лєвандовскі провів 2 матчі у поточному сезоні, відзначившись у них 3 голами.

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