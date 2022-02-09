Лєвандовскі твердо налаштований продовжити кар'єру в Мадриді, повідомляє AS. За інформацією джерела, поляк чітко визначився з пріоритетним варіантом і дав вказівку своїм представникам зробити все можливе для переходу в Реал.

У мадридських офісах, втім, прізвище Роберта не обговорюють. Але якщо переговори з Холандом остаточно проваляться, клуб може звернути увагу на Лєвандовскі. Форвард нібито погодиться навіть на зниження зарплати заради Реала.

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У Роберта контракт з Баварією розрахований до літа 2023 року. Сторони ведуть перемовини і поки що не досягли домовленості. Баварія погодиться на трансфер, щоб не втрачати Лєвандовскі через рік безкоштовно.

Баварія готова продати Лєвандовскі у разі відмови від нового контракту, – ЗМІ