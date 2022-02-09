Лєвандовскі готовий на все заради трансферу в Реал, – AS
Польський форвард нібито мріє про "королівський клуб" до мурах по спині.
Лєвандовскі твердо налаштований продовжити кар'єру в Мадриді, повідомляє AS. За інформацією джерела, поляк чітко визначився з пріоритетним варіантом і дав вказівку своїм представникам зробити все можливе для переходу в Реал.
У мадридських офісах, втім, прізвище Роберта не обговорюють. Але якщо переговори з Холандом остаточно проваляться, клуб може звернути увагу на Лєвандовскі. Форвард нібито погодиться навіть на зниження зарплати заради Реала.
У Роберта контракт з Баварією розрахований до літа 2023 року. Сторони ведуть перемовини і поки що не досягли домовленості. Баварія погодиться на трансфер, щоб не втрачати Лєвандовскі через рік безкоштовно.
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