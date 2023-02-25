У кінцівці зустрічі з МЮ (1:2) Ферран Торрес виконав м'яку подачу, на яку одночасно летіли Фаті та Лєвандовскі. 20-річний форвард вирішив самостійно завершувати момент, хоча позиція і зріст Роберта давали значно більше перспектив для удару. Підсумок – Ансу лише "лизнув" м'яч головою, зіпсувавши хорошу нагоду врятувати Барселону від вильоту з єврокубків.

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Лєвандовскі вирішив виховувати Фаті, адже той вже робив щось схоже у матчі чемпіонату проти Бетіса, інформує AS. Поляк у роздягальні підійшов до молодого партнера і терпляче пояснив, чому не слід шкодити інтересам команди. Зірочка Барселони навіть не думав сперечатися. Фаті попросив вибачення і запевнив, що просто не помітив Лєвандовскі позаду себе.

#Deportes | La frustración del Barcelona por quedar eliminado de la Europa League a manos del Manchester United, quedó evidenciada en una jugada entre Robert Lewandowski y Ansu Fati, sobre el final del partido en Old Trafford.pic.twitter.com/UJ0X1ltI83 — Diario La Gaceta (@DiarioLaGaceta) February 24, 2023

Тепер Барселоні залишається вирішувати питання на внутрішній арені. Команда Хаві сподівається втримати 8 очок переваги над Реалом в чемпіонаті, а в Кубку Іспанії на стадії півфіналу доведеться грати з тими-таки "вершковими" (2 березня і 5 квітня).

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