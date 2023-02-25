Лєвандовскі довелося виховувати зірочку Барселони, який постійно "краде" у поляка голи
Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі чекає більшої раціональності від своїх молодих партнерів.
У кінцівці зустрічі з МЮ (1:2) Ферран Торрес виконав м'яку подачу, на яку одночасно летіли Фаті та Лєвандовскі. 20-річний форвард вирішив самостійно завершувати момент, хоча позиція і зріст Роберта давали значно більше перспектив для удару. Підсумок – Ансу лише "лизнув" м'яч головою, зіпсувавши хорошу нагоду врятувати Барселону від вильоту з єврокубків.
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Лєвандовскі вирішив виховувати Фаті, адже той вже робив щось схоже у матчі чемпіонату проти Бетіса, інформує AS. Поляк у роздягальні підійшов до молодого партнера і терпляче пояснив, чому не слід шкодити інтересам команди. Зірочка Барселони навіть не думав сперечатися. Фаті попросив вибачення і запевнив, що просто не помітив Лєвандовскі позаду себе.
Тепер Барселоні залишається вирішувати питання на внутрішній арені. Команда Хаві сподівається втримати 8 очок переваги над Реалом в чемпіонаті, а в Кубку Іспанії на стадії півфіналу доведеться грати з тими-таки "вершковими" (2 березня і 5 квітня).
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