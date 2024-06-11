Польський нападник у матчі проти Туреччини отримав травму і покинув поле на 32 хвилині. Враховуючи, що збірна Польщі вже втратила Арека Міліка, який не зіграє на Євро-2024, пошкодження Роберта Лєвандовскі викликало велике занепокоєння.

У Польщі обрали несподіваного героя матчу з Туреччиною, який виявився не футболістом

Як повідомляє Meczyki.pl, форвард зможе взяти участь у дебютному матчі Польщі на Євро. Його пошкодження виявилося не серйозним. Під час матчу Лєвандовскі відчув незначний м'язовий дискомфорт. Роберт сподівається, що за п'ять днів повністю зможе підготовитися до гри.

"Левандовскі дуже обізнаний. Якщо він відчував невеликий дискомфорт, то вирішив, що немає сенсу ризикувати", – розповів головний редактор видання.

Нагадаємо, що збірна Польщі зіграє проти Нідерландів у неділю, 16 червня.

Польща після перемоги над Україною пережила кошмар – втрата Лєвандовскі і сюрреалістична травма ще одного форварда