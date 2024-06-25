Для "Кадри" останній матч в групі не має ніякого турнірного значення. Польща після поразки від Австрії (1:2) офіційно оформила виліт з Євро-2024.

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Як інформує Meczyki, Міхал Пробєж вирішив суттєво змінити склад на матч проти Франції. Роберт Лєвандовскі, який виходив проти австрійців лише на заміну, має розпочати гру з перших хвилин. Войцеха Щенсни у воротах замінить Лукаш Скорупскі. Для 28-річного голкіпера це буде дебют на Євро.

Якщо в обороні Пробєж не планує великих перестановок, то у півзахисті своє місце збереже лише Пйотр Зєліньскі, а його позиція буде більш атакувальною. Не виключена поява Модера, Даміана Шиманскі. Очікується, що з перших хвилин на полі також з'явиться Кацпер Урбанскі.

Нагадаємо, Польща та Франція зіграють 25 червня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Франція – Польща: анонс матчу Євро-2024