"Я пам'ятаю одну розмову зі сером Алексом Фергюсоном у 2012 році, коли я вирішив приєднатися до Манчестер Юнайтед. Мені зателефонували. Тоді моя англійська була не найкраща, особливо, коли потрібно розмовляти з такою людиною. Сер Алекс зателефонував, а я просто сказав: "Привіт, мене звати Роберт Лєвандовскі". Він сказав: "Привіт, привіт, оврхврпв". Знаєте, з таким шотландським акцентом (сміється). Втім, одне я сказав чітко – хочу перейти в МЮ.

"Футбол – як політика": Лєвандовскі відповів, чи погодився б він прийняти "Золотий м'яч" за 2020 рік

Пам'ятаю, пізніше була розмова з президентом Борусії Д. Він сказав, що я їм потрібен. Вони не збираються продавати мене в Манчестер Юнайтед, тому що я для них дуже важливий. Це був не найсприятливіший час для переходу.

Зі свого боку я дав згоду, це правда. Якщо сер Алекс Фергюсон кличе тебе, ти не можеш відмовити. Особливо, коли мені було 22 чи 23 роки. Тоді я грав за Дортмунд і був щасливий, але й МЮ ще був у розквіті", – зізнався Лєвандовскі в інтерв'ю Ріо Фердінанду.

Нагадаємо, у підсумку влітку 2012-го Юнайтед зробив ставку на Робіна ван Персі, який привів команду до наразі останньої перемоги в АПЛ. Лєвандовскі ж продовжив сяяти у футболці Борусії – дійшов до фіналу ЛЧ, зокрема, покером поховав Реал у півфіналі.

"За все те лайно, яке ми з'їли": остання команда Ліги чемпіонів без голів подарувала очко Шахтарю та переживає ренесанс