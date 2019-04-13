Лєвандовскі близький до продовження контракту з Баварією

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі незабаром поставить підпис під новою угодою із мюнхенцями.

Поляк може підписати довгостроковий контракт із "ротен", повідомляє Przeglad Sportowy.

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За інформацією видання, агент Лєвандовскі та боси Баварії перебувають на фінальній стадії переговорів. Форвард може підписати новий 5-річний контракт із мюнхенцями. Отже, польський нападник може завершити кар'єру на Альянц-Арені, адже влітку 2024-го йому виповниться 36.

Раніше інтерес до Лєвандовскі приписували міланському Інтеру, мадридському Реалу, а також грандам англійської Прем'єр-ліги.

У сезоні 2018/19 він провів 27 матчів у Бундеслізі, в яких забив 21 м'яч і віддав 10 асистів.

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