Лєвандовскі благає не зводити Барселону і Баварію в одну групу ЛЧ: "Це занадто рано"
Новачок Барселони Роберт Лєвандовскі прагне уникнути ранньої зустрічі з колишнім клубом.
"Ні! Це не повинно статися на груповій стадії. Це занадто рано і було б дивним відчуттям для мене. У мене одна вимога до жеребкування – будь ласка, тільки не зустріч з Баварією.
Лєвандовскі та Баварія остаточно владнали конфлікт – подарунки й теплі слова на прощання
Як мене приймуть на Альянц-Арені? Не знаю, сподіваюся, позитивно. У мене будуть лише позитивні спогади про час, проведений у Баварії. Історія з цим клубом назавжди залишиться в моєму серці", – наводить слова Лєвандовскі Bayern & Germany.
Нагадаємо, цього літа поляк жорстко вибивав собі перехід в Барселону і таки досяг свого. Трансфер 33-річного бомбардира коштував 40 млн євро+10 млн бонусами.
"Почуваюся дитиною, у якої нова іграшка": інтерв'ю Лєвандовскі – про перехід в Барселону, фанів Баварії і шанси взяти ЗМ