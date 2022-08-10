"Ні! Це не повинно статися на груповій стадії. Це занадто рано і було б дивним відчуттям для мене. У мене одна вимога до жеребкування – будь ласка, тільки не зустріч з Баварією.

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Як мене приймуть на Альянц-Арені? Не знаю, сподіваюся, позитивно. У мене будуть лише позитивні спогади про час, проведений у Баварії. Історія з цим клубом назавжди залишиться в моєму серці", – наводить слова Лєвандовскі Bayern & Germany.

Нагадаємо, цього літа поляк жорстко вибивав собі перехід в Барселону і таки досяг свого. Трансфер 33-річного бомбардира коштував 40 млн євро+10 млн бонусами.

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