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Лєвандовскі: Більше не думаю про відхід з Баварії

10:07 226 Читать на русском
Лєвандовскі: Більше не думаю про відхід з Баварії
Роберт Лєвандовскі (по центру) / УЄФА

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі прокоментував своє майбутнє.

"Квітень і травень видалися дуже непростими. Я не відчував підтримки з боку клубу. Я не зміг забити в декількох важливих матчах і мене почали критикувати, але ніхто в команді не підтримав мене в той момент.

Лєвандовскі вирішив залишитись в Баварії

Зараз все змінилося. Я побачив, наскільки важливий для клубу і як фанати Баварії хочуть мене бачити тут. Я ніколи не буду влаштовувати страйк для того, щоб покинути клуб. Більше не збираюся думати про відхід з Баварії", – цитує Лєвандовскі Bild.

Раніше про прагнення зберегти польського нападника в складі заявив головний тренер Баварії Ніко Ковач.

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Теги
Трансфери Німеччина Баварія Баварія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Німеччини
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