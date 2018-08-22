Лєвандовскі: Більше не думаю про відхід з Баварії

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі прокоментував своє майбутнє.

"Квітень і травень видалися дуже непростими. Я не відчував підтримки з боку клубу. Я не зміг забити в декількох важливих матчах і мене почали критикувати, але ніхто в команді не підтримав мене в той момент.

Лєвандовскі вирішив залишитись в Баварії

Зараз все змінилося. Я побачив, наскільки важливий для клубу і як фанати Баварії хочуть мене бачити тут. Я ніколи не буду влаштовувати страйк для того, щоб покинути клуб. Більше не збираюся думати про відхід з Баварії", – цитує Лєвандовскі Bild.

Раніше про прагнення зберегти польського нападника в складі заявив головний тренер Баварії Ніко Ковач.

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