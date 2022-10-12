"Говорять, що Бєсєдін – поганий нападник. Дивишся на той футбол... Артем – типова яскраво виражена дев’ятка. Якщо поміняти Бєсєдіна й поставити туди Лєвандовскі, Бензема чи Холанда – вони б також були "мертвими" у цій команді.

Шахтар – Динамо: відоме попереднє рішення щодо проведення Класичного

Адже команда не грає на атаку, не старається цього робити, не постачає м’яч форварду. А ті м’ячі, які постачає, всі йдуть у боротьбу.

Бєсєдін не належить до числа форвардів, які при білд-апі підуть у власний карний майданчик, протягнуть м’яч через усе поле, обіграють всю команду, посадять на задницю голкіпера суперника та закотять у порожні ворота. Як і Лєвандовскі, Бензема чи Холанд. Вони залежні від командної роботи. Кожен нападник у сучасному футболі залежний", – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, вже завтра, 13 жовтня, Динамо у матчі 4-го туру Ліги Європи зустрінеться з французьким Ренном. Після трьох матчів кияни у турнірній таблиці групи В йдуть без очок останніми.

Динамо здолало Рух і продовжило переможну серію в УПЛ – Буяльський і Циганков вдвох тягнуть киян