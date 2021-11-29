Саме 33-річний поляк став першим, хто удостоївся нової нагороди від France Football. Вийшовши на сцену для отримання трофею, Лєвандовскі згадав, кому завдячує своїми успіхами.

Лєвандовскі отримав звання найкращого форварда 2021 року – нова нагорода від France Football

"Я дуже пишаюся цим трофеєм. Знаю, що означає бути готовим забивати голи. Але окремої подяки заслуговують також мої одноклубники і тренери. Без них це було б неможливим. Хочу подякувати і моїй родині за підтримку. Це багато означає для мене. Вони надихають мене продовжувати в тому ж дусі і ставати ще кращим", – цитує нападника Marca.

У 2021-му нападник Баварії забив 64 голи. Зокрема, у сезоні Бундесліги 2020/21 Роберт перевершив рекорд знаменитого Герда Мюллера. Лєвандовскі забив у ворота суперників 41 гол у 29-ти матчах та виграв "Золотий бутс".

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