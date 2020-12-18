"Артета – менше за всіх винен у тій ситуації, яка склалася зараз. Якщо ви подивитесь на нашу гру, то зрозумієте, що винні лише футболісти. Я повинен бути чесним. Ми отримуємо червоні картки, робимо помилки, випадаємо з гри. Це брак концентрації з боку гравців.

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У тренера немає проблем в роздягальні, його ніхто не критикує. Ми критикуємо тільки себе, і футболісти знають, що вони несуть відповідальність за свої виступи. Так, у гравців Арсеналу є клас, але раптово трапився такий провал. Однак ніхто не може вішати всіх собак на одну людину.

У нас відсутня дисципліна, немає впевненості в собі. Тут зіграло безліч чинників. Всі гравці згодні з тим, що потрібно якомога швидше змінювати ситуацію", – цитує Лєно Sky Germany.

Після 13-ти турів АПЛ Арсенал розташувався на 15-й сходинці, що є антирекордом клубу в історії турніру.

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