Лєднєв зворушливо попрощався із Зорею

Півзахисник Богдан Лєднєв покинув розташування Зорі та повернувся до табору київського Динамо.

Лєднєв перед поверненням в Динамо після дворічної оренди чуттєво попрощався із Зорею.

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"Велике дякую за ці два роки всій команді, тренерському штабу, персоналу, уболівальникам і керівництву клубу Зоря", – підписав Лєднєв світлини з уже колишніми одноклубниками в Instagram.

Зазначимо, що Лєднєв виступав за Зорю протягом двох років, відігравши 61 матч, відзначився 16 голами та 5 асистами.

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