toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВІКТОР СКРИПНИК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лєднєв зворушливо попрощався із Зорею

11:57 - Читать на русском
Лєднєв зворушливо попрощався із Зорею
Богдан Лєднєв / фото: ФК Зоря

Півзахисник Богдан Лєднєв покинув розташування Зорі та повернувся до табору київського Динамо.

Лєднєв перед поверненням в Динамо після дворічної оренди чуттєво попрощався із Зорею.

"Ви чудово знаєте, що вчора відбулося": Шуфрич вважає виставою боротьбу Зорі з Динамо за ЛЧ

"Велике дякую за ці два роки всій команді, тренерському штабу, персоналу, уболівальникам і керівництву клубу Зоря", – підписав Лєднєв світлини з уже колишніми одноклубниками в Instagram.

Зазначимо, що Лєднєв виступав за Зорю протягом двох років, відігравши 61 матч, відзначився 16 голами та 5 асистами.

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати

blog_ava
"З кайфом": гравці Динамо знімали стрес після завершення сезону УПЛ на природі – фото з трофеєм
08:28
10169
Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Богдан Богдан Лєднєв
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
16
хв
Уотфорд
20:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук