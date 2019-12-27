Лєднєв: Звичайно, у мене є бажання проявити себе в Динамо

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв розповів про свої амбіції щодо повернення у Динамо, якому і належить його контракт.

Зірка луганців сподівається, що ще зможе отримати шанс у складі столичної команди.

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"Динамо належить мій контракт. Звичайно, у мене є бажання проявити себе в цьому клубі, інакше навіщо я туди переходив? Не для того ж, щоб числитися, правильно? Так, Динамо переживає важкі часи, але, сподіваюся, далі все буде добре", – розповів Лєднєв в інтерв'ю журналу Футбол.

До слова, наразі півзахисник Зорі посідає другу сходинку списку бомбардирів УПЛ – в його активі 9 голів і 3 асисти.

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