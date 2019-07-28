toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лєднєв забив перший гол УПЛ-2019/20

14:58 887 Читать на русском
Лєднєв забив перший гол УПЛ-2019/20
Богдан Лєднєв / О. Гришина

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв став автором першого гола нового сезону УПЛ.

 
Богдан Лєднєв 3’
3’ Богдан Лєднєв

Луганська Зоря відкрила лік голам УПЛ сезону 2019/20. Перше взяття воріт у новому сезоні оформив хавбек Богдан Лєднєв.

Рафаїлов назвав причину ймовірного зриву трансферу Русина – Зоря вже досягла домовленості з Динамо

Вже на 3-й хвилині зустрічі після прострілу з флангу орендований у Динамо футболіст сходу пробив у дальній кут воріт.

Нагадаємо, це другий офіційний матч луганців під керівництвом Віктора Скрипника. У першому "чорно-білі" перемогли Будучность у рамках 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи (3:1).

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін
08:50
2232
Теги
Ворскла - Зоря Ворскла Ворскла Зоря Зоря Відеоновини Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
18
хв
Динамо
21:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук