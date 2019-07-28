Лєднєв забив перший гол УПЛ-2019/20

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв став автором першого гола нового сезону УПЛ.

Луганська Зоря відкрила лік голам УПЛ сезону 2019/20. Перше взяття воріт у новому сезоні оформив хавбек Богдан Лєднєв.

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Вже на 3-й хвилині зустрічі після прострілу з флангу орендований у Динамо футболіст сходу пробив у дальній кут воріт.

Нагадаємо, це другий офіційний матч луганців під керівництвом Віктора Скрипника. У першому "чорно-білі" перемогли Будучность у рамках 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи (3:1).