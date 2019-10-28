Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця 12-го туру Favbet Ліги.

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв визнаний найкращим гравцем 12-го туру УПЛ за рішенням експертної ради, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Красивий гол Русина у відеоогляді Зоря – Ворскла – 4:0

Хавбек, який виступає за Зорю на правах оренди, випередив голкіпера Олександрії Юрія Паньківа та форварда Десни Дмитра Хльобаса.

Зазначимо, що Лєднєв у матчі проти Ворскли (4:0) відзначився голом та 2 асистами.

Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛ