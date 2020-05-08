Лєднєв відреагував на чутки про повернення в Динамо – хавбек готовий забрати у киян Лігу чемпіонів разом із Зорею

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв виокремив свої головні цілі в поточному сезоні.

"Питання щодо Динамо? Я гравець Зорі на даний момент і зроблю все, щоб клуб досягнув тих цілей, які ставить перед собою. А що буде в майбутньому, буде вирішуватися пізніше.

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Головне для Зорі – кваліфікуватися в Лігу Чемпіонів, завершивши чемпіонат на другому місці. А далі буде видно", – розповів Лєднєв у інтерв'ю офіційному сайту луганського клубу.

Нагадаємо, контракт хавбека належить Динамо, а за Зорю він грає на правах оренди. У поточному сезоні УПЛ провів 21 матч, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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