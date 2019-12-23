Лєднєв виділив трійку найкращих гравців УПЛ – двоє з Шахтаря і один з Динамо

Сергій Тищенко — 15:00 4048
-
Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру
-
Зіркове тріо Барселони забило більше голів, ніж 16 клубів Ла Ліги – форварди каталонців майже наздогнали РеалІспанія — 14:23 616
-
Циганков став одним з варіантів підсилення для ІнтераІталія — 14:10 3197
-
Еспаньйол звільнив Мачіна – на вакантну посаду претендує фахівець, який зупиняв збірну УкраїниІспанія — 13:31 680
-
Динамо може відпустити Самбрано на батьківщину вже цієї зимиУкраїна — 11:29 2368