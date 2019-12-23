toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Лєднєв виділив трійку найкращих гравців УПЛ – двоє з Шахтаря і один з Динамо

14:36 672 Читать на русском
Лєднєв виділив трійку найкращих гравців УПЛ – двоє з Шахтаря і один з Динамо
Богдан Лєднєв / ФК Зоря

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв поділився думками щодо гравців, які найкраще проявили себе у першій частині сезону УПЛ.

Зірка луганців не міг обирати своїх одноклубників, тому віддав перевагу представникам двох головних грандів країни – Динамо та Шахтаря.

Ротань назвав четвірку найкращих гравців збірної України у 2019 році

"Трійка найкращих гравців у першій частині сезону? Тайсон, Пятов і, напевно, Миколенко. Він виділявся в Динамо", – наводить слова Лєднєва журналіст Валерій Пригорницький у своєму Facebook.

Динамо запропонувало за Іванісеню один мільйон євро і Тимчика, – ЗМІ

Додамо, що контракт 21-річного півзахисника належить саме Динамо, а поточний сезон він проводить у Зорі на правах оренди – дев'ять голів і три асисти в 16 матчах УПЛ.

blog_ava
Мені дали машину, а через кілька днів забрали, – екс-легіонера Динамо зганьбив нижчоліговий клуб з Європи
11:55
3424
Теги
Динамо Динамо Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Віталій Миколенко Віталій Миколенко Андрій Пятов Андрій Пятов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
1
год
:
21
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук