Лєднєв виділив трійку найкращих гравців УПЛ – двоє з Шахтаря і один з Динамо

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв поділився думками щодо гравців, які найкраще проявили себе у першій частині сезону УПЛ.

Зірка луганців не міг обирати своїх одноклубників, тому віддав перевагу представникам двох головних грандів країни – Динамо та Шахтаря.

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"Трійка найкращих гравців у першій частині сезону? Тайсон, Пятов і, напевно, Миколенко. Він виділявся в Динамо", – наводить слова Лєднєва журналіст Валерій Пригорницький у своєму Facebook.

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Додамо, що контракт 21-річного півзахисника належить саме Динамо, а поточний сезон він проводить у Зорі на правах оренди – дев'ять голів і три асисти в 16 матчах УПЛ.