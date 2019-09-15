Лєднєв: У другому таймі з Зорею щось сталось

Півзахисник луганської Зорі Богдан Лєднєв не зміг пояснити причину програшу донецькому Шахтарю і висловив жаль з приводу поразки своєї команди.

"Хороший поєдинок, але прикро, що вигравали 2:0 і пропустили тричі. Змогли зрівняти і знову пропустили. Важко морально. Мій гол? Радий був, що зрівняли рахунок, тому що важка гра вийшла. Прикро...

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У другому таймі щось з нами сталося. Недобре на душі через гол наприкінці зустрічі", – розповів Лєднєв у післяматчевому інтерв’ю каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Богдан Лєднєв перейшов у Зорю з Динамо на правах півторарічної оренди минулої зими. Раніше він виступав за Дніпро, проте в 2016-му році повернувся у систему Динамо.

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