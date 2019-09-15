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Лєднєв: У другому таймі з Зорею щось сталось

10:58 172 Читать на русском
Лєднєв: У другому таймі з Зорею щось сталось
Богдан Лєднєв / Фото ФК Зоря

Півзахисник луганської Зорі Богдан Лєднєв не зміг пояснити причину програшу донецькому Шахтарю і висловив жаль з приводу поразки своєї команди.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Хороший поєдинок, але прикро, що вигравали 2:0 і пропустили тричі. Змогли зрівняти і знову пропустили. Важко морально. Мій гол? Радий був, що зрівняли рахунок, тому що важка гра вийшла. Прикро...

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У другому таймі щось з нами сталося. Недобре на душі через гол наприкінці зустрічі", – розповів Лєднєв у післяматчевому інтерв’ю каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Богдан Лєднєв перейшов у Зорю з Динамо на правах півторарічної оренди минулої зими. Раніше він виступав за Дніпро, проте в 2016-му році повернувся у систему Динамо.

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