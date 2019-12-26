Лєднєв: Хацкевич не довіряв мені, а з Михайличенком не спілкувався жодного разу

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв, права на якого належать Динамо, пригадав свої відносини з Олександром Хацкевичем та Олексієм Михайличенком.

"Тренер Динамо, який мене навчив найбільше? Юрій Мороз. Я, фактично, тільки у нього і займався. Хацкевич не довіряв мені. З першою командою при ньому пройшов всього лише одні збори.

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Чи спілкувався із Михайличенком? Жодного разу. Коли я грав за юнацьку команду, він був спортивним директором. Тому логічно, що спілкування не було. Ми не перетиналися", – поділився Лєднєв в інтерв'ю журналу Футбол.

До слова, Лєднєв провів 15 матчів у складі Зорі в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 3 асистами.

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