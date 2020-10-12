Україна U-21 могла залишитись без таланта Динамо Богдана Лєднєва. За інформацією Футбол News, півзахисник просив Руслана Ротаня не викликати його на жовтневий збір молодіжної збірної.

Північна Ірландія U-21 – Україна U-21: Ротань втратив 4-х гравців – футболісти Динамо та Шахтаря викликані на допомогу

Проте, згодом Богдан змінив свою думку, та все ж вирушив разом із "синьо-жовтими" на матч кваліфікації Євро U-21 проти однолітків із Північної Ірландії. Наставник молодіжки Руслан Ротань розповів, що спілкувався з Мірчею Луческу, і тренер киян погодився відпустити Лєднєва.

Поєдинок відбору до Євро U-21 Північна Ірландія – Україна відбудеться 13 жовтня, початок о 20:00.

Україна – Румунія: вистраждана звитяга з лівим пенальті на очах Суркіса з Луческу, вихід на Євро U-21 буде дивом