"Я дуже задоволений опинитися в цій команді. Вона завжди ставить перед собою найвищі цілі, і я прийшов, щоб допомагати їх досягати.

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Контакт зі Сватком? Так, він – мій дуже хороший друг. Також знаю і багатьох інших хлопців, адже грали разом на молодіжному рівні. Тож з адаптацією, думаю, проблем не буде", – сказав Лєндєв в коментарі прес-службі СК Дніпро-1.

Нагадаємо, контракт Лєднєва з Дніпром-1 розрахований на 3 роки. Хавбек виступатиме у складі дніпрян під 17-м номером. Про суму трансферу клуби не повідомляють.

Лєднєв є вихованцем Динамо, встиг пограти за Зорю та угорський Фехервар. В минулому сезоні Богдан провів 13 матчів за угорців, відзначившись 2 асистами.

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