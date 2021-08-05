Хавбек Динамо Богдан Лєднєв розповів про свою ситуацію у київській команді після спарингу проти Фенербахче (1:1).

"Це підготовка до Ліги чемпіонів, нам завжди підбирають хороших суперників, адже матчі зі слабкими опонентами не дадуть тренерам жодної інформації, та й нам жодної користі не буде. Завжди корисно грати з командами, які намагаються показувати відкритий футбол.

Фенербахче – Динамо: тренер киян оцінив дебют новачка та розкрив простий план Луческу під Лігу чемпіонів

Будь-який футболіст хоче грати. Сподіваюся, мені нададуть такий шанс, адже завжди тренери ухвалюють рішення, хто вийде на поле у стартовому складі. Я тренуюся, викладаюся на повну, намагаюся проявити себе з найкращого боку. А далі вже все залежить від тренерського рішення", – цитує Лєднєва офіційний сайт Динамо.

У минулому сезоні УПЛ Богдан виходив на поле 12 разів та відзначився голом.

Фенербахче – Динамо: Київ випробував новачка – Циганков і Ко повертаються, Лєднєв вибиває двері, Гармаш як протиотрута