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Лєднєв назвав причини стрімкого прогресу Миколенка

26 грудня 22:54 666 Читать на русском
Лєднєв назвав причини стрімкого прогресу Миколенка
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв, права на якого належать Динамо, відзначив прогрес захисника киян Віталія Миколенка.

"Миколенко колосально прогресує. Це наслідок його працелюбності. У його випадку співпало багато компонентів: невгамовне бажання, працьовитість, позиція, яка звільнилась після травми Піваріча.

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Якщо позиція зайнята провідними гравцями, молодому гравцеві важче закріпитися у складі", – зазначив Лєднєв в інтерв'ю журналу Футбол.

Відзначимо, що лівого оборонця "біло-синіх" часто відправляють до АПЛ чи італійської Серії А. Миколенко став основним виконавцем Динамо в ході сезону 2018/19. Він витіснив з основи віце-чемпіона світу Йосіпа Піваріча та бразильця Сідклея.

Також уродженець Черкас став основним на своїй позиції у збірній України. У нинішньому сезоні Віталій Миколенко провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ

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Динамо Динамо Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Віталій Миколенко Віталій Миколенко Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
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