"Вдалий вихід на заміну? Коли рахунок такий комфортний, ти не так сильно переживаєш і легше входити в гру.

Львів – Динамо – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Найголовніше, що ми взяли три очки, рухаємося далі. Для Динамо завжди важливо вигравати. Бонусом для нас є втрата очок Шахтарем", – поділився Лєднєв у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Динамо розгромно перемогло Львів (4:1), а Богдан відзначився голом у ворота львів'ян. У цей же ігровий день Шахтар програв Зорі (0:1), відпустивши киян на 4 очки в боротьбі за чемпіонство.

Динамо – Львів: розгром "містян" на класі, структурні проблеми киян, неоднозначний Лєднєв і сумні перспективи Супряги