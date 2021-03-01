Лєднєв назвав додатковий привід для радості після розгромної перемоги Динамо
22:59 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв оцінив матч 16-го туру УПЛ проти Львова.
Віктор Циганков 36’
Томаш Кендзьора 52’
Богдан Лєднєв 90’
36’ Віктор Циганков
52’ Томаш Кендзьора
90’ Богдан Лєднєв
"Вдалий вихід на заміну? Коли рахунок такий комфортний, ти не так сильно переживаєш і легше входити в гру.
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Найголовніше, що ми взяли три очки, рухаємося далі. Для Динамо завжди важливо вигравати. Бонусом для нас є втрата очок Шахтарем", – поділився Лєднєв у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, Динамо розгромно перемогло Львів (4:1), а Богдан відзначився голом у ворота львів'ян. У цей же ігровий день Шахтар програв Зорі (0:1), відпустивши киян на 4 очки в боротьбі за чемпіонство.
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