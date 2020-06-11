Лєднєв може бути покараний КДК УАФ – лідера Зорі підозрюють в умисному обнуленні карток перед матчем з Динамо

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв, який на правах оренди виступає за Зорю, ризикує пропустити не один поєдинок у чемпіонаті України.

Жовта картка, яку півзахисник Зорі Богдан Лєднєв заробив у матчі попереднього туру з Колосом, стане предметом розгляду Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ на предмет умисного обнулення, повідомляє видання Sport Arena.

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22-річний футболіст побачив перед собою жовте світло за спробу завадити команді з Ковалівки виконати штрафний удар. Ця картка стала для Богдана восьмою в сезоні і не дозволить йому провести наступний матч.

Цікаво, що у черговому турі Зоря має зіграти з Динамо, якому і належить орендований у киян Лєднєв. До слова, участь півзахисника у матчі була малоймовірною – за домовленістю між клубами він вже пропустив обидва матчі цього сезону проти "біло-синіх". Зрештою і головний тренер Зорі Віктор Скрипник підтвердив, що не розраховував на орендованого футболіста.

Якщо КДК УАФ визначить навмисність обнулення жовтої картки гравцем, то покарає його дикваліфікацією на ще один матч – поєдинок 27-го туру проти Десни.

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