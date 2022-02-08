Кубок Угорщини, 1/8 фіналу

Сегед – Фехервар – 0:3

Голи: Него, 14, Петряк, 16, Греці, 53 (авт)

Фехервар минулого року дістався до фіналу турніру, але виграти трофей не зумів. Цьогоріч команда поки впевнено крокує турнірною сіткою. Представник другого дивізіону нічого не зумів протиставити фавориту.

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У складі гостей в стартовому складі вийшли усі три українці. Двоє з них організували другий гол. Лєднєв перевів на Петряка, а той із кута штрафного закрутив у дальню дев'ятку. Розкішний гол. Також відзначимо, що з відбирання Богдана на чужій половині почалася ще й третя результативна атака.