У четвер у 5-му турі другого за силою євротурніру відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2021/22, груповий етап, 5-й тур

Група А

Рейнджерс – Спарта Прага – 2:0

Голи: Морелос, 15, 49

Група B

Монако – Реал Сосьєдад – 2:1

Голи: Фолланд, 28, Фофана, 38 – Ісак, 35

Вилучення: Фофана, 89 (Монако, червона картка)

ПСВ – Штурм Грац – 2:0

Голи: Вінісіус, 45 (п.), Брума, 56

Група D

Олімпіакос – Фенербахче – 1:0

Гол: Соарес, 90

Ярмоленко забезпечив Вест Хему 1 місце – забив крутий гол у матчі ЛЄ, заробив пенальті та створив 2 супермоменти

У групі А сусіди по турнірній таблиці – Рейнджерс та Спарта Прага – влаштували перегони за Ліоном, який після 4-х турів йшов без втрат. Господарі могли забивати вже на самому початку матчу, однак Арібо влучив у поперечину. За нього виправився Морелос, який ще до середини першого тайму вивів шотландців вперед. Одразу по перерві Альфредо оформив дубль і перспективи чехів стали вкрай невтішними. Шотландці, попри потуги суперника, на класі довели матч до перемоги і закріпились на другій сходинці, набравши 7 очок.

Монако на власному полі захищав першу сходинку у матчі з Реал Сосьєдадом. Господарі вирвались вперед в середині тайму: Головін відбрав м'яч у центрі поля, запустив Бен-Єддера правим флангом, простріл і Фолланд, випередивши оборонців, переправив м'яч у сітку. Та тішитись довелось недовго – вже за сім хвилин Ісак втік від захисників і вийшовши сам на сам прошив Нюбеля. Події на полі змінювались з шаленою швидкістю і ось вже Монако знову святкує взяття воріт – Фофана головою переправив сферу у ворота. По перерві Монако максимально перекрив потуги суперника відігратись. Самовіддана гра призвела навіть до вилучення на останній хвилині – Фофана у брудному підкаті заробив червону картку. Однак монегаски встояли і, піднявшись на вершину своєї групи, подарували вболівальникам євровесну.

ПСВ практично весь перший тайм провисів на воротах відвертого аутсайдера групи В – Штурма. Шалену перевагу вдалось реалізувати на останній хвилині, забивши гол у роздягальню. Воротар австрійців Йорг Зібенхандль вийшов з воріт і в підкаті зніс суперника. Арбітр призначив пенальті. Кіпер навіть зумів вгадати політ м'яча і рукою зачепив сферу, але сила удару не дозволила врятувати ворота.

По перерві Брума поборовся з захисниками, отримав м'яч в районі одинадцятиметрової позначки і пробив у протихід голкіперу. VAR положення поза грою не виявив. Наприкінці матчу нідерландці забили втретє, але арбітр взяття воріт скасував через офсайд. Як наслідок, ПСВ піднявся на другу сходинку, обійшовши іменитих іспанців.

Олімпіакос вирвав перемогу у Фенербахче на останній хвилині матчу. Соарес відгукнувся на простріл молдованина Рябчука з лівого флангу і випередивши захисників приніс грекам надважливі три очки і євровесну.

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