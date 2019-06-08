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Льяїч: Нам немає виправдань за поразку від України

15:38 194 Читать на русском
Льяїч: Нам немає виправдань за поразку від України
Адем Льяїч / Соцмережі

Атакувальний хавбек збірної Сербії Адем Льяїч прокоментував поразку своєї команди від України у 3-му турі кваліфікації до Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Всі засмучені і вражені від такого результату. Українці грали в свою гру, були агресивні на кожній ділянці поля, краще рухалися, у них було більше бажання перемогти.

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Я не кажу, що ми не хотіли виграти. Ми були добре підготовлені. Можливо, це був не наш день. Виправдання нам немає.

Ми не були єдиною командою і не показали свій максимум. У якийсь момент ми його продемонстрували, але цього виявилося недостатньо. Збірна України була кращою, вони постійно були на крок попереду нас", – цитує Льяїча zurnal.rs.

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Теги
Адем Льяїч Адем Льяїч Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Сербія
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