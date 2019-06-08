Льяїч: Нам немає виправдань за поразку від України

Атакувальний хавбек збірної Сербії Адем Льяїч прокоментував поразку своєї команди від України у 3-му турі кваліфікації до Євро-2020.

"Всі засмучені і вражені від такого результату. Українці грали в свою гру, були агресивні на кожній ділянці поля, краще рухалися, у них було більше бажання перемогти.

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Я не кажу, що ми не хотіли виграти. Ми були добре підготовлені. Можливо, це був не наш день. Виправдання нам немає.

Ми не були єдиною командою і не показали свій максимум. У якийсь момент ми його продемонстрували, але цього виявилося недостатньо. Збірна України була кращою, вони постійно були на крок попереду нас", – цитує Льяїча zurnal.rs.

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