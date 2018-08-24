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Льяїч може стати одноклубником Коноплянки

16:05 114 Читать на русском
Льяїч може стати одноклубником Коноплянки
Адем Льяїч / фото із соцмереж

Сербський півзахисник Адем Льяїч може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Півзахисник італійського Торіно Адем Льяїч потрапив в сферу інтересів німецького Шальке, повідомляє видання Gazzetta dello Sport.

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Шальке побореться за гравця збірної Сербії з турецьким Бешикташем. Зазначається, що Льяїч абсолютно точно покине лави туринців найближчим часом, оскільки головний тренер "биків" Вальтер Маццаррі на нього не розраховує.

У минулому розіграші Серії А Адем провів 28 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 11 результативних передач.

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