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Ляпорт успішно переніс операцію на меніску – Манчестер Сіті лишився з одним центральним захисником

14:22 384 Читать на русском
Ляпорт успішно переніс операцію на меніску – Манчестер Сіті лишився з одним центральним захисником
Емерік Ляпорт / Reuters

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт переніс успішну операцію на коліні після отриманого пошкодження у матчі проти Брайтона

 

Манчестер Сіті повідомив, що захисник "містян" Емерік Ляпорт переніс в Барселоні успішну операцію на коліні в результаті пошкодження хряща і зовнішнього меніска.

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"Усі працівники Манчестер Сіті бажають Емеріку повного і якнайшвидшого одужання", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "містян". Відзначимо, що команда Гвардіоли лишилась з одним номінальним центральним захисником – Ніколасом Отаменді, адже Джон Стоунз також перебуває у лазареті.

Нагадаємо, француз отримав травму в суботньому матчі четвертого туру АПЛ проти Брайтона (4:0). Терміни відновлення 25-річного гравця стануть відомі пізніше. Зазначимо, що найчастіше подібні травми вибивають з ладу на 2-3 місяці в залежності від швидкості відновлення гравця.

Додамо, що матч групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 18-го вересня, початок гри о 22:00.

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