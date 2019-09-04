Ляпорт успішно переніс операцію на меніску – Манчестер Сіті лишився з одним центральним захисником

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт переніс успішну операцію на коліні після отриманого пошкодження у матчі проти Брайтона

Манчестер Сіті повідомив, що захисник "містян" Емерік Ляпорт переніс в Барселоні успішну операцію на коліні в результаті пошкодження хряща і зовнішнього меніска.

Манчестер Сіті – Брайтон: Ляпорт травмувався та вибув на невизначений термін

"Усі працівники Манчестер Сіті бажають Емеріку повного і якнайшвидшого одужання", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "містян". Відзначимо, що команда Гвардіоли лишилась з одним номінальним центральним захисником – Ніколасом Отаменді, адже Джон Стоунз також перебуває у лазареті.

Нагадаємо, француз отримав травму в суботньому матчі четвертого туру АПЛ проти Брайтона (4:0). Терміни відновлення 25-річного гравця стануть відомі пізніше. Зазначимо, що найчастіше подібні травми вибивають з ладу на 2-3 місяці в залежності від швидкості відновлення гравця.

Додамо, що матч групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 18-го вересня, початок гри о 22:00.

Зінченко – лідер у 3-х речах і співавтор голів, ритуал українця, жахи Гвардіоли: англійські ЗМІ про Ман Сіті – Брайтон