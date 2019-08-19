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"Ляпорт повинен був відрубати свою руку?" – де Брюйне роздратований втраченою перемогою над Тоттенхемом через VAR

10:44 258 Читать на русском
"Ляпорт повинен був відрубати свою руку?" – де Брюйне роздратований втраченою перемогою над Тоттенхемом через VAR
Кевін де Брюйне / Reuters

Хавбек Манчестер Сіті прокоментував суперечливий епізод в кінцівці матчу проти "шпор".

20’ Рахім Стерлінг
35’ Серхіо Агуеро
 
Ерік Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахім Стерлінг
23’ Ерік Ламела
35’ Серхіо Агуеро
56’ Лукас Моура

"Вони ввели це нове правило. Я дивився відео, на ньому видно, що Емерік Ляпорт просто фізично не міг прибрати руку.

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Що він міг зробити? Відрубати руку і грати без неї? Він нічого не міг вдіяти, оскільки Отаменді, який торкнувся м'яча до цього, перебував в 10 сантиметрах від Емеріка. Зреагувати неможливо", – цитує Кевіна Де Брюйне The Telegraph.

Нагадаємо, Манчестер Сіті забив переможний м'яч у компенсований час, однак арбітр скасував гол після перегляду відеоповтору.

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Англія Відеоасистент арбітра (VAR) Манчестер Сіті - Тоттенхем Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Емерік Ляпорт Емерік Ляпорт Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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