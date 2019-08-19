"Ляпорт повинен був відрубати свою руку?" – де Брюйне роздратований втраченою перемогою над Тоттенхемом через VAR

Хавбек Манчестер Сіті прокоментував суперечливий епізод в кінцівці матчу проти "шпор".

"Вони ввели це нове правило. Я дивився відео, на ньому видно, що Емерік Ляпорт просто фізично не міг прибрати руку.

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Що він міг зробити? Відрубати руку і грати без неї? Він нічого не міг вдіяти, оскільки Отаменді, який торкнувся м'яча до цього, перебував в 10 сантиметрах від Емеріка. Зреагувати неможливо", – цитує Кевіна Де Брюйне The Telegraph.

Нагадаємо, Манчестер Сіті забив переможний м'яч у компенсований час, однак арбітр скасував гол після перегляду відеоповтору.

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