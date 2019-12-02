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Ляпорт повідомив, коли повернеться на поле – захисник вірить в успіх Манчестер Сіті в АПЛ

17:30 212 Читать на русском
Ляпорт повідомив, коли повернеться на поле – захисник вірить в успіх Манчестер Сіті в АПЛ
Емерік Ляпорт / Фото RMC Sport

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт готується повернутись на поле та допомогти команді в боротьбі за чемпіонство АПЛ.

"Звичайно, Сіті ще може стати чемпіоном. У минулому сезоні ситуація була дуже схожою, коли Ліверпуль лідирував. У нас ще є час їх наздогнати і знову виграти АПЛ. Потрібно лише упевнитися в тому, що ми старанно працюємо і більше не будемо програвати.

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Що стосується мого відновлення, то воно проходить дуже добре. Мені ще потрібен час, але сподіваюся повернутися якомога раніше. Точних термінів не назву, але приблизно це півтора-два місяці", – цитує Ляпорта The National Sport.

Нагадаємо, французький захисник на початку вересня зазнав важкої травми коліна і був змушений лягти під ніж. Після 14-ти турів АПЛ Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на 11 очок.

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Теги
Англія Емерік Ляпорт Емерік Ляпорт Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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