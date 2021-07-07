Оборонець збірної Іспанії Емерік Ляпорт після поразки від італійців підсумував виступ національної команди на чемпіонаті Європи.

"Ми пройшли так далеко, хоча на папері чимало команд, на думку вболівальників, були сильнішими. Розуміли, що Італія – серйозний суперник, і віддали всі сили, билися до кінця.

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Я сильно вдячний Луїсу Енріке. Він довів, що є великим тренером. У цій команді багато новачків і свіжих ідей, і ми продемонстрували дуже високий рівень", – цитує центрбека офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Емерік Ляпорт перед чемпіонатом Європи змінив громадянство і дебютував за "Фурію Роху". На Євро-2020 оборонець провів 6 матчів, у яких забив 1 м'яч.

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