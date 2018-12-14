Ляпорт: Дешам не викликає мене в збірну Франції з особистих причин

Захисник Манчестер Сіті Аймерік Ляпорт вважає, що він не потрапляє в збірну Франції через особисті причини головного тренера Дідьє Дешама.

"Є лише одна відповідь: є тренер і він мене не викликає. Я не маю нічого проти Дешама, але якщо він має проблеми, вони пов'язані зі мною. Це тренерське рішення, але думаю, що він не викликає мене з особистих причин", – сказав Ляпорт ETB.

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Дідьє Дешам робить ставку на двох інших центральних захисників – Рафаеля Варана та Самюеля Умтіті, які були основними на переможному для французів чемпіонаті світу-2018.

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