Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Ноттінгемом у 3-му турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Підопічні Тен Хага змусили свого тренера нервувати одразу після стартового свистка. До п'ятої хвилини рахунок на табло був 0:2 на користь гостей. В першому ж гострому моменті біля воріт Манчестер Юнайтед незрозуміло зіграв Онана, який просто завалився на газон. Скоротити відставання манкуніанцям вдалося ще до середини першого тайму. По перерві команда Тен Хага продемонструвала характер і здобула важливу перемогу, а переможний гол у свій актив записав Бруну Фернандеш.

Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Ноттінгемом, пропустивши двічі до 4-ї хвилини, Евертон без Миколенка знову програв

Манчестер Юнайтед має у своєму активі шість очок і посідає 6 сходинку у турнірній таблиці АПЛ. Ноттінгем Форес перебуває на 14 місці з трьома пунктами.