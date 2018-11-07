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Лямуші: Важко грати з такою досвідченою командою як Динамо

19:27 186 Читать на русском
Лямуші: Важко грати з такою досвідченою командою як Динамо
Сабрі Лямуші / соцмережі

Головний тренер Ренна Сабрі Лямуші та захисник Мехді Зеффан поспілкувалися з пресою на НСК Олімпійський напередодні матчу проти Динамо в Лізі Європи.

"Якщо ми хоча б зіграємо внічию, то в нас залишаються шанси. В іншому випадку - ні. Можливо, нам не вистачає досвіду гри на такому рівні. Ми будемо намагатися зробити все можливе, але, звичайно, важко грати з такою досвідченою командою як Динамо Київ", – підкреслив Лямуші.

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Захисник Мехді Зеффан відзначив, що Ліга Європи є дуже важливим та цікавим турніром для Ренна.

"Ми будемо робити все, що в наших силах. Грати з таким грандом, як Динамо Київ, нелегко, але ми намагатимемося зробити все від нас залежне.

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Перемога в останньому матчі над Каном? Якраз цей матч був проявом командного духу. Ми всі разом билися за результат і перемогли. Вважаю, що нам це має допомогти у завтрашній грі", – сказав гравець французької команди.

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

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Динамо - Ренн Динамо Динамо Ліга Європи Ренн Ренн Сабрі Лямуші Сабрі Лямуші Мехді Зеффан Мехді Зеффан
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