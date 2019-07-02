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Ляказетт зацікавив іспанський клуб – француза сватали у Барселону

2 липня 18:01 522 Читать на русском
Ляказетт зацікавив іспанський клуб – француза сватали у Барселону
Александр Ляказетт / соцмережі

Форвард Арсенала Александр Ляказетт може перейти в іспанський клуб.

Іспанський клуб проявляє інтерес до форварда Арсенала Александра Ляказетта, повідомляє Yahoo Sport. Назва команди не уточнюється.

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Раніше футболіста сватали у Барселону, але "блаугранас" близькі до підписання Антуана Грізманна з Атлетіко, а також до повернення Неймара.

Арсенал із Ляказеттом у складі не зміг повернутись у Лігу чемпіонів і третій рік поспіль гратиме у Лізі Європи.

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