"Це було приголомшливо – ми були так раді бачити фанатів, це дійсно допомогло нам під час матчу. Навіть в погані моменти вони змушували нас грати добре, очевидно, ми діяли добре, це був відмінний футбол. Футболісти повертаються після травм (йдеться про Пабло Марі і Калума Чемберса – прим. Футбол 24), тому ми дуже раді за них, так що це була хороша ніч.

Арсенал – Рапід Відень – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Мені було нелегко в останні кілька тижнів, але побачити фанатів позаду мене і команди – це щось. Спасибі їм. У матчі з Рапідом ми хотіли насолодитися цим і здобути п'яту перемогу поспіль, що ми і зробили, і тепер у нас є час знову зосередитися на дербі на вихідних. Нам просто потрібно відпочити і подивитися, що станеться на вихідних", – наводить слова Ляказетта прес-служба УЄФА.

Зазначимо, що Арсенал у домашньому поєдинку розбив Рапід (4:1) та демонструє ідеальний результат у Лізі Європи – 15 очок після 5 зіграних турів.

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