Ляказетт повернувся до тренувань із Арсеналом

Нападник Арсенала Александр Ляказетт відновив роботу в загальній групі гравців лондонського клубу.

Французький форвард повернувся до повноцінних тренувань із командою, рапортує офіційний сайт "канонірів".

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Ляказетт повністю одужав після травми лівого гомілкостопа, через яку пропустив 6 тижнів. У четвер він займався у загальній групі Арсенала. У найближчих матчах лондонців він може з'явитися на полі. Щоправда, рішення щодо участі в поєдинку 9-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед 21 жовтня наразі не ухвалене.

У сезоні 2019/20 Александр Ляказетт встиг провести 3 матчі в чемпіонаті, в яких забив 2 м'ячі. У лазареті Арсенала залишився лише молодий форвард Рейс Нелсон.

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