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Ляказетт повернувся до тренувань із Арсеналом

14:50 97 Читать на русском
Ляказетт повернувся до тренувань із Арсеналом
Александр Ляказетт / ФК Арсенал

Нападник Арсенала Александр Ляказетт відновив роботу в загальній групі гравців лондонського клубу.

 

Французький форвард повернувся до повноцінних тренувань із командою, рапортує офіційний сайт "канонірів".

Арсенал може призначити Юнгберга головним тренером

Ляказетт повністю одужав після травми лівого гомілкостопа, через яку пропустив 6 тижнів. У четвер він займався у загальній групі Арсенала. У найближчих матчах лондонців він може з'явитися на полі. Щоправда, рішення щодо участі в поєдинку 9-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед 21 жовтня наразі не ухвалене.

У сезоні 2019/20 Александр Ляказетт встиг провести 3 матчі в чемпіонаті, в яких забив 2 м'ячі. У лазареті Арсенала залишився лише молодий форвард Рейс Нелсон.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Рейс Нелсон Рейс Нелсон Шеффілд Юнайтед - Арсенал Александр Ляказетт Александр Ляказетт
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