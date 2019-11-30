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Ляказетт подякував Емері за співпрацю попри чутки про конфлікт

11:22 118 Читать на русском
Ляказетт подякував Емері за співпрацю попри чутки про конфлікт
Унаї Емері та Александр Ляказетт / фото із соцмереж

Нападник Арсенала Александр Ляказетт звернувся зі словами подяки до колишнього наставника команди Унаї Емері.

"Не завжди легко, коли хто-небудь повинен піти з клубу. Але я хочу подякувати тренеру і його штабу за все і побажати удачі в майбутньому", – написав Ляказетт на своїй сторінці в Інстаграмі.

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Раніше повідомлялося, що у нападника стався конфлікт з Емері в перерві матчу з Саутгемптоном, що проходив в рамках 13-го туру АПЛ (2:2). Француз був готовий покинути клуб, якщо б Емері залишився.

Іспанський фахівець очолював Арсенал з літа 2018 року, змінивши на посту Арсена Венгера. За підсумками сезону 2018/19 команда посіла п'яте місце в АПЛ і вийшла у фінал Ліги Європи, де поступилася Челсі.

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Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері
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