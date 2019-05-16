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Ляказетт може стати заміною Грізманна в Атлетіко

16 травня 13:54 535 Читать на русском
Ляказетт може стати заміною Грізманна в Атлетіко
Александр Ляказетт / Соцмережі

Мадридський Атлетіко перебуває у пошуках заміни для Антуана Грізманна.

Атлетіко зацікавлений у придбанні нападника Арсенала Александра Ляказетта, повідомляє Le 10 Sport. Крім того, мадридський клуб вже відправив у Лондон запит про можливість такого трансферу.

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До слова, "матрацники" шукають заміну Антуану Грізманну, який після закінчення сезону покине клуб та, ймовірно, перейде у Барселону. Цікавим є те, що каталонський гранд також активно цікавився Ляказеттом.

Варто додати, що у поточному сезоні 27-річний нападник провів за Арсенал 48 матчів в усіх турнірах, у яких забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.

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