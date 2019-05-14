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Ляказетт: Мені лестить інтерес Барселони

14 травня 09:24 443 Читать на русском
Ляказетт: Мені лестить інтерес Барселони
Александр Ляказетт / соцмережі

Форвард Арсенала Александер Ляказетт прокоментував чутки про його можливий перехід у Барселону.

Александр Ляказетт в інтерв'ю Telefoot заявив, що йому приємно чутки про інтерес з боку Барселони.

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"Мені це лестить", – коротко заявив француз.

Наразі Арсенал готується до фіналу Ліги Європи проти Челсі, який відбудеться 29 травня в Баку. Це єдиний шанс "канонірів" потрапити в Лігу чемпіонів, адже вони посіли 5 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

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