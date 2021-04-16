Схоже, Арсенал вже був готовий, що Славія не долучиться до підтримки BLM руху перед матчем 1/4 фіналу Ліги Європи.

Футболісти Арсенала традиційно очікували на стартовий свисток, опустившись на одне коліно для підтримки руху за права темношкірих Black Lives Matter.

Славія – Арсенал – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Александр Ляказетт на правах основного форварда та лідера "канонірів" демонстративно розташувався перед шеренгою гравців Славії, які стоячи спостерігали за перфомансом лондонців.

Ймовірно, французького нападника дещо образила така поведінка суперника, і Александр своїми двома голами долучився до розгрому чехів (4:0).

Арсенал вийшов у півфінал Ліги Європи, знищивши Славію: фланги "канонірів" роблять результат, а Сміт-Роу – новий Ремзі