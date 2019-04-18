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"Лягай, Бандера": колишній полонений "ЛНР" – про звіряче побиття правоохоронцями ультрас Зорі під час матчу з Інгульцем

13:30 504 Читать на русском
"Лягай, Бандера": колишній полонений "ЛНР" – про звіряче побиття правоохоронцями ультрас Зорі під час матчу з Інгульцем
Ультрас Зорі / соцмережі

Вболівальник луганської Зорі Владислав Овчаренко висловив своє обурення поведінкою правоохоронних органів під час матчу 1/2 фіналу Кубка України проти Інгульця (1:2).

15’ Євген Запорожець
39’ Антон Щедрий
 
Євген Чеберко 45+1’
15’ Євген Запорожець
39’ Антон Щедрий
45+1’ Євген Чеберко

"Ніколи б не подумав, що через п'ять років після перемоги Революції Гідності правоохоронці собі таке дозволятимуть. Але більше всього пригнічує те, що поліцейські били наших хлопців зі словами "Лягай, Бандера!". А також історія, яка пов'язана безпосередньо зі мною.

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Вже в автозаку розговорилися з тими, хто нас затримав. Я розказав їм свою історію, що за свою проукраїнську позицію рік просидів у полоні "ЛНР". Знаєте, якою була їхня реакція? "Занадто мало ви відсиділи в "ЛНР", довб***би", – цитує Овчаренка Главком.

Вболівальник та його друзі збираються притягнути до відповідальності представників правоохоронних органів, адже вважають такі дії протиправними.

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Теги
Кубок України ультрас футбольні фанати Інгулець Інгулець Інгулець - Зоря Зоря Зоря
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