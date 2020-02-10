toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - МІЛАН БАРСЕЛОНА

Львівська міськрада розгляне питання співпраці з Карпатами – відома дата

14:30 243 Читать на русском
Львівська міськрада розгляне питання співпраці з Карпатами – відома дата
Гравці Карпат / фото: ФК Карпати

Питання співпраці Карпат зі львівською міськрадою потрапило до плану пленарного засідання.

Львівська міськрада розгляне питання співпраці з Карпатами 13 лютого, повідомляє офіційний сайт установи.

Козловський зареєстрував у Львівській міській раді ухвалу про допомогу Карпатам – клуб може фінансуватися з бюджету

Про яку саме співпрацю йдеться, невідомо. Можливо, мається на увазі повторний розгляд питання з передачею Карпатам частини території стадіону Україна. Депутати не підтримали передачу землі при першому голосуванні з цього питання 23 січня.

Раніше повідомлялося, що львівська міськрада зареєстрував проект про створення комунального підприємства Карпати. Цю інформацію підтвердив президент Руху Григорій Козловський, який виступив ініціатором проекту.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

blog_ava
Лунін визнаний найкращим гравцем матчу Райо Вальєкано – Ов'єдо
11:38
2456
Теги
Рух Рух Григорій Козловський Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
6
год
:
39
хв
Реал Сосьєдад
22:00
Мірандес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук