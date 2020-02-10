Львівська міськрада розгляне питання співпраці з Карпатами – відома дата

Питання співпраці Карпат зі львівською міськрадою потрапило до плану пленарного засідання.

Львівська міськрада розгляне питання співпраці з Карпатами 13 лютого, повідомляє офіційний сайт установи.

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Про яку саме співпрацю йдеться, невідомо. Можливо, мається на увазі повторний розгляд питання з передачею Карпатам частини території стадіону Україна. Депутати не підтримали передачу землі при першому голосуванні з цього питання 23 січня.

Раніше повідомлялося, що львівська міськрада зареєстрував проект про створення комунального підприємства Карпати. Цю інформацію підтвердив президент Руху Григорій Козловський, який виступив ініціатором проекту.

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