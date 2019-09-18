Львів зробить вільний вхід на матч з Олімпіком

Поєдинок 8 туру УПЛ Львів – Олімпік можна буде відвідати безкоштовно.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив, що вболівальники зможуть відвідати домашній поєдинок проти Олімпіка безкоштовно.

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Поєдинок відбудеться 21 вересня о 14:00 на стадіоні Україна. Наразі підопічні Володимира Мазяра перебувають на 11 сходинці в турнірній таблиці, тоді як донеччани 12-ті.

Це буде другий матч на чолі своєї команди як для Мазяра, так і для Вісенте Гомеса.

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