Львів зробить вільний вхід на матч з Олімпіком

Ліга Європи — 16:37 24
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Динамо – Мальме: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олексія Михайличенка
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УЄФА прокоментував виплату траншу для УАФ в офшор, пов'язаний із СуркісомУкраїна — 15:10 1774
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Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг ракЛіга Європи — 14:20 2194
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Помер Ріксен, який страждав від смертельної хворобиСвіт — 13:55 4682
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Шахтар не готовий до Ліги чемпіонів: три причини для тривогиСергій Тищенко — 12:00 7074