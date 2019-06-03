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Львів знову призначить бразильця на посаду головного тренера, – ЗМІ

12:15 941 Читать на русском
Львів знову призначить бразильця на посаду головного тренера, – ЗМІ
ФК Львів

ФК Львів активно шукає фахівця, який зможе очолити команду перед початком нового сезону.

Головним тренером Львова знову може стати бразильський фахівець, повідомляє "Спортивка".

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Ім'я потенційного наставника "левів" не уточнюється. Водночас зазначається, що питання наразі остаточно не вирішене.

Нагадаємо, минулий сезон Львів також розпочинав на чолі із бразильцем Жилмаром. Однак пізніше виявилося, що фахівець не має необхідної ліцензії, яка б дозволяла тренувати клуб УПЛ.

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Першу частину чемпіонату України 2018/18 Львів завершив у першій шістці, але завершив сезон на 6 місці і не зумів пробитися у Лігу Європи.

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