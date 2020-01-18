toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - КРІСТАЛ ПЕЛАС ЕРЛІНГ ХОЛАНД

Львів змінив суперника на першому тренувальному зборі

20:11 142 Читать на русском
Львів змінив суперника на першому тренувальному зборі
Гравці Львова / фото ПФК Львів

ПФК Львів оголосив про зміни у розкладі товариських матчів на першому тренувальному зборі.

Товариський матч проти софійського Левскі скасований, повідомляє офіційний сайт Львова.

Олександрія розгромила Ботев у контрольному матчі

Замість болгар "синьо-золоті леви" зіграють проти сербської Войводини, дата матчу залишилась попередньою – 3 лютого. Також стало відоме ім'я ще одного спаринг-партнера Львова – ним став Графичар (Сербія).

Нагадаємо, що 9 лютого запланований товариський матч із словацькою Мурою. Окрім цього, Львів проведе ще 2 спаринги 7 та 11 лютого, проте імена суперників ще невідомі.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?

blog_ava
Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?
12:00
9401
Теги
Зимові збори Левскі Левскі Львів Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
0
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук