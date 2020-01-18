Львів змінив суперника на першому тренувальному зборі

ПФК Львів оголосив про зміни у розкладі товариських матчів на першому тренувальному зборі.

Товариський матч проти софійського Левскі скасований, повідомляє офіційний сайт Львова.

Олександрія розгромила Ботев у контрольному матчі

Замість болгар "синьо-золоті леви" зіграють проти сербської Войводини, дата матчу залишилась попередньою – 3 лютого. Також стало відоме ім'я ще одного спаринг-партнера Львова – ним став Графичар (Сербія).

Нагадаємо, що 9 лютого запланований товариський матч із словацькою Мурою. Окрім цього, Львів проведе ще 2 спаринги 7 та 11 лютого, проте імена суперників ще невідомі.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?