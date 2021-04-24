Львів у останніх двох турах здобув дві перемоги, піднявшись на десяту позицію в турнірній таблиці, однак розслаблятись було зарано – від зони вильоту команду відділяли всього три очки. Так, у "містян" ще був і матч у запасі, але загалом у битві аутсайдерів кожна осічка може стати фатальною. Таким чином, у домашньому поєдинку проти Десни підопічним Анатолія Безсмертного необхідно було чіплятися бодай за нічию.

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Чернігівці, однак, теж не мали права на невдачу. Тиждень тому вони зазнали сенсаційної поразки від Миная й пропустили вперед Ворсклу, а після сьогоднішньої перемоги Колоса команда опустилася аж на шосту сходинку. До третьої позиції, де розташувалася Зоря, не вистачало всього двох очок, але луганці мали матч у запасі (навіть два, з урахуванням поєдинку в цьому турі). Таким чином, Десні задля впевненого продовження боротьби за бронзу необхідно було перемагати Львів.

"Містяни" краще почали поєдинок, активніше працюючи з м'ячем на чужій половині. Моментів, щоправда, виникало обмаль, однак у Десни довгий час їх взагалі не було – господарі ж мали забивати на 9-й хвилині зі стандарту, коли Чір'як виконав класну подачу на дальню стійку. Махмутовіч дивом не замкнув її! Крім того, на 16-й Ернест прийняв переведення від Буська й вистрілив з меж карного майданчика, але вийшло занадто слабко й неточно.

Десна прокинулася в середині першого тайму, ледь не відкривши рахунок після хорошого обіграшу на 22-й хвилині: Картушов подав з лівого флангу в штрафний, Безбородько скинув м'яч на Мостового, а той потужно пробив з лівого краю – повз дальню стійку! Втім, цей момент був єдиним у матчі на наступні 16 хвилин. Аж на 38-й гості могли забити внаслідок подачі з кутового прямо у ворота. Ільющенков виніс м'яч з лінії, а Ернест одразу ж відповів дальнім ударом над поперечиною.

Словом, матч був рівним і обережним. Здавалося, що на перерву команди підуть за нулів на табло, однак на 44-й хвилині сіверяни створили собі неприємності: Імереков під тиском Ренана втратив м'яч перед власним штрафним, Ернест підхопив відскок і віддав передачу на правий край під простріл Альваро, а Ренан, прийнявши його, обіграв Гітченка та Паста, пробивши у порожні ворота – 1:0! Саме з цим рахунком перший тайм і добіг кінця.

У роздягальні Олександр Рябоконь провів подвійну заміну, замість Мостового й Безбородька кинувши у бій Сухоцького та Дегтярьова. З початком другого тайму Десна заволоділа ініціативою й почала атакувати, однак конкретики гостям не вистачало – весь тиск випаровувався через різноманітні кроси. Найгострішим епізодом у перші 20 хвилин по перерві став прохід Гуцуляка до зони перед штрафним із заблокованим пострілом та неточним добиванням Чепурненка. Аналогічний епізод стався на 62-й хвилині за участі Калітвінцева та Дегтярьова.

Львів міг подвоїти перевагу на 60-й внаслідок ефектного прориву Ренана на правий край штрафного, однак у вирішальний момент замість удару бразилець виконав невдалу поперечну передачу. Втім, більше у "містян" нічого не було, а Десна в середині другого тайму все частіше вривалася у карний майданчик. Довгий час господарі тримались, але на 69-й хвилині оборона тріснула – це Якімець збив Калітвінцева біля власних воріт. Арбітр без вагань призначив пенальті, а Гуцуляк з "позначки" вистрілив точно під праву стійку – і не забив! Ільющенков виконав блискучий сейв.

Ця невдача настільки вибила Десну з колії, що у наступні 15 хвилин біля воріт Львова практично нічого не відбувалося. "Містяни" впевнено оборонялись, контратакували й навіть могли забити другий гол з кутового на 78-й хвилині – у штрафному сіверян сталася метушня, в якій Нич проривався до м'яча, однак Паст встиг до нього першим. На 85-й же подачу з кутового мав замикати Махмутовіч, але все той же Паст зняв "круглого" з його голови. Ще за хвилину метрів з 19-ти вистрілив Нич – Паст спіймав м'яч!

Лишень після цього Десна зуміла огризнутись чимось схожим на момент – це Дегтярьов пробив з центру штрафного з відскоку, але вийшло занадто слабко. Ільющенков легко впорався з цим ударом. На 90-й же Арвеладзе головою замкнув скидку з глибини, однак і ця спроба виявилась занадто простою для голкіпера. "Містяни" ж сіли в оборону, не гребуючи грубими фолами – за один з них Якімець отримав пряму червону.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів. Львів набрав 24 очки, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці й відірвавшись від зони вильоту на два залікових бали. Десна, маючи в активі 36 пунктів, залишилась шостою.

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